Kostenpflichtiger Inhalt: Bisherige Ampel-Koalition könnte trotzdem in die Verlängerung gehen : Umfrage: SPD auf niedrigem Stand in Rheinland-Pfalz

Ihre Partei verliert zwar in der Wählergunst, aber als Ministerpräsidentin ist Malu Dreyer (SPD) weiterhin äußerst beliebt. Am Sonntag feiert sie ihren 60. Geburtstag. Foto: dpa/Andreas Arnold

Analyse Berlin Die CDU hat die bislang führende SPD in Rheinland-Pfalz nach einer Umfrage des Politbarometers überrundet. Die FDP bangt um ihren Einzug in den Landtag. Am 14. März ist Landtagswahl.