Image-Probleme Soll Adidas doch spenden

Dass sich Adidas nun entschieden hat, die Sachen weder zu verschenken, noch zu vernichten, sondern weiter zu verkaufen – und einen Teil des Erlöses zu spenden, ist keine gute Lösung. Aber vermutlich die am wenigsten schlechte. Die Sachen zu verschenken, wäre einer Direktbelieferung von Schwarzmärkten gleichgekommen und hätte die Verbreitung nicht verhindert. Die Vernichtung hätte wegen der Ressourcenverschwendung zu Recht Umweltschützer auf den Plan gerufen. Ganz abgesehen von dem Imageschaden, den es bedeutet, wenn ein Unternehmen die Leistung seiner Mitarbeiter verbrennt. Adidas hat sich also entschieden, zu tun, was Konzerne tun: zu verkaufen, will davon aber nicht mehr profitieren. Darum die angekündigten Spenden an Organisationen, die sich „gegen Diskriminierung und Hass, einschließlich Rassismus und Antisemitismus, einsetzen“.