Nach der Europawahl Merz und der getrübte Wahlsieg der Union

Merz betont bei seiner Pressekonferenz mit Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen, die gerne wieder EU-Kommissionspräsidentin werden will, die Europawahl sei eine Abrechnung mit der Ampel gewesen. „Es ist für die Parteien der Bundesregierung in Deutschland ein komplettes Desaster.“ Dass die AfD im Osten stärkste Kraft geworden sei, beunruhige ihn. „Das ist für uns alle eine Herausforderung.“ Er sagt aber auch: „Das Wahlergebnis dieser beiden Parteien, AfD und BSW, ist eine unmittelbare Reaktion auf die Politik der Ampel.“ Sie steht also in der Pflicht. Und die Union nicht? Man gehe jetzt weiter hart mit der AfD „in die inhaltliche Auseinandersetzung“, so Merz. Die Ergebnisse der Kommunalwahlen von Sonntag etwa in Thüringen, wo man in allen wesentlichen Städten und Landkreisen die Stichwahlen gewonnen habe, zeige, „dass wir eine realistische Chance haben, bei den drei Landtagswahlen stärkste Partei zu werden“. Die Brandmauer zur AfD, versichert Merz, stehe auch weiterhin.