Union nach den Wahlen CDU-Chef Merz und das neue Selbstbewusstsein

Im Spätsommer kommenden Jahres will die Union auch ihren Kanzlerkandidaten festlegen. Rhein habe einen Amtsbonus gehabt, „den hat er verteidigt und ausgebaut“, erklärte Merz. Er selbst hat diesen Bonus jedoch nicht, wobei jedem in der Partei klar ist: Sollte die Ampel-Koalition morgen zerbrechen, wäre Merz der Kanzlerkandidat. Und manch einer betonte hinter den Kulissen bereits, dass Markus Söder in Bayern zwar gesiegt, aber auch ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren habe. Der CSU-Chef müsse seine Ambitionen in der K-Frage nun wohl tatsächlich ad acta legen. Ein Konkurrent weniger für Merz. Und Boris Rhein? Er hat mit dem Wahlsieg an Macht in der CDU gewonnen, wird neben Hendrik Wüst und Daniel Günther nun ein gehöriges Wort bei der Entscheidung zur K-Frage mitreden. „Aber Ambitionen hat er nicht“, so ein Insider. Vorteil für Merz.