Friedensverhandlungen Jürgen Habermas plädiert für Verhandlungen - und lässt etwas außer Acht

Habermas wie andere Fürsprecher sofortiger Verhandlungen macht sich dagegen Gedanken über die Gesichtswahrung Putins und die möglichen Folgen, die eine Rückeroberung der Krim haben könnte. Doch womöglich ist das der naive westliche Blick auf das Geschehen. Denn es nimmt an, Putin sehe sich selbst bereits als Verlierer und suche händeringend nach einem Ausweg aus diesem Krieg. Dafür gibt es keinerlei Anzeichen. Die hohen Verluste seiner eigenen Armee, all die jungen Männer Russlands, die in diesem Krieg bereits gestorben sind, scheinen in Putins Kalkül eine geringe Rolle zu spielen, sonst hätte er diesen Krieg gar nicht erst begonnen und würde ihn jetzt anders führen. Es gibt auch keine Signale aus Russland, dass man dort an einem Waffenstillstand interessiert wäre. Vielmehr dürfte man Gesprächsangebot jetzt in Moskau als Zeichen der Schwäche interpretieren.