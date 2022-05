Nach Auftritt in Olpe : Hendrik Wüst postet Video ohne Ton

Olpe Am Montag sah sich NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst Beschimpfungen von Demonstranten ausgesetzt. Am Dienstag postet er Videos auf Instagram - und nimmt auf eigene Art und Weise Stellung.

Lügner-Sprechchöre, Pfeifkonzert und Buh-Rufe: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sah sich am Montag auf einem gemeinsamen Wahlkampftermin mit CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder in Olpe wüsten Beschimpfungen von Gegendemonstranten und Querdenkern ausgesetzt. In seiner Instagram-Story vom Dienstag bleibt es hingegen ruhig. Die kurzen Videos postete Hendrik Wüst am Vormittag ohne Ton - zu den Protestversuchen nimmt er auf Instagram keine Stellung.