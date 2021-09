Tag nach der Bundestagswahl : In der CDU regiert der Frust, die CSU bringt sich in Stellung

Der Druck auf Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet nimmt am Tag nach der Bundestagswahl massiv zu, auch in den Gremiensitzungen seiner Partei bröckelt der Rückhalt. Foto: dpa/Michael Kappeler

Analyse Berlin Am Tag nach der Wahl implodiert die Strategie der Union: Angesichts der historischen Wahlniederlage wird der eigene Regierungsanspruch offen in Zweifel gezogen. Manch einer denkt bereits laut über den „aufrechten Gang in die Opposition“ nach. Die Zukunft von Armin Laschet ist ungewisser denn je.