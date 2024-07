Brandanschläge auf Zugnetz in Frankreich Experte: Vollständiger Schutz von Bahnanlagen ist unmöglich

Der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Karl-Peter Naumann, sagte auf Anfrage: „Weder in Frankreich noch in Deutschland ist ein Schutz der Bahntrassen in der Form möglich, dass Anschläge ausgeschlossen werden könnten. Die Kabel liegen neben den Gleisen in Kanälen, um Wartungsarbeiten nicht unnötig zu verkomplizieren.“ Die könnten nicht so gebaut werden, dass sie gegen jedwede Angriffe geschützt wären.