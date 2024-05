Wachsende Gewalt gegen Politiker Wie geht es nach dem Angriff auf SPD-Wahlkämpfer Matthias Ecke weiter?

Info

Mai In Deutschland stehen in diesem Jahr zahlreiche Wahlen an. Am 9. Juni wird das Europa-Parlament gewählt. Am gleichen Tag sind noch Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt angesetzt. Am 26. Mai folgt noch die Kommunalwahl in Thüringen.

September Drei Landtagswahlen sind ferner im September anberaumt: in Sachsen und Thüringen (1. September) sowie in Brandenburg (22. September).