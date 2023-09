Nach Aiwanger-Entscheidung SPD schießt sich jetzt auf Söder ein

Bei der Schwesterpartei CDU war man vor allem froh, dass es sich um eine bayerische Angelegenheit handelt; das sei ein „1a CSU-Thema“ hieß es hinter den Kulissen. Schon während der Klausur des Fraktionsvorstands im sauerländischen Schmallenberg Ende vergangener Woche hatte sich der sonst so redsame CDU-Chef Friedrich Merz bewusst zurückgehalten. Das sei eine Angelegenheit, die in Bayern entschieden werden müsse, so Merz auf Nachfrage. Nicht wenige empfinden in der CDU freilich eine gewisse Genugtuung, dass Söder in der Affäre den Krisenmanager geben muss und mit unter Druck geraten ist. Die Querschüsse des Bayern im Bundestagswahlkampf wirken bis heute nach.