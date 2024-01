Von Sylt bis München Zehntausende bei Demos gegen rechts erwartet

In Hannover, wo die Veranstalter am Samstag von deutlich mehr als 10 000 Teilnehmern ausgehen, werden auch der frühere Bundespräsident Christian Wulff (CDU) und die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, als Redner erwartet. In Karlsruhe soll ein Demonstrationszug am Samstag (12.30 Uhr) am Bundesverfassungsgericht vorbeiführen. In München wird am Sonntag (14 Uhr) mit 10 000 bis 20 000 Demonstranten gerechnet.