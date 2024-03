Besuch des Verteidigungsministers in Norwegen Nach dem Lauschangriff – Boris Pistorius ganz nah an der russischen Grenze

Die knapp 200 Kilometer lange Grenze zu Russland bewachen in Norwegen – aufgepasst -- fast ausschließlich Wehrpflichtige, geführt von wenigen Offizieren. Wie bitte? „Wir vertrauen ihnen. Sie sind sehr gut ausgebildet. Sie sind hoch motiviert“, sagt einer der Norweger. Die jungen Leute stehen nach nur sechs Monaten Ausbildung gewissermaßen Auge in Auge mit einem mächtigen Gegner, der zum Feind geworden ist. Die russischen Grenztruppen auf der anderen Seite des Flusses Pasvik, der an dieser Stelle Norwegen von Russland trennt, würden seit Kriegsbeginn nur Bewegungen in eine Richtung beobachten, erzählt ein Norweger: Bewegungen aus Russland heraus. Denn wer will in dieser Zeit schon freiwillig hinein zu Putin? Oberleutnant Mads Krogstad, 25 Jahre alt und einer der Zugführer hier an der Grenze, erzählt davon, dass seine Grenzsoldaten manchmal Wilderer aufgriffen, einmal aber auch jenen Wagner-Söldner, der es beim bezahlten Töten unter dem Befehl des inzwischen selbst getöteten Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin nicht mehr ausgehalten habe und nach Norwegen geflohen sei.