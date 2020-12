Nach 73 Jahren : Die erste Bundespräsidentin?

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt im Mai nach einem Statement im Bundestag. Foto: dpa/Michael Kappeler

Analyse Berlin Nie zuvor waren die Chancen so groß, dass nach den Bundestagswahlen die Frauen-Lücke an der Spitze des Staates geschlossen wird. Mit Katrin Göring-Eckardt gibt es auch schon eine mögliche Besetzung. Die Frage dürfte mit möglichen schwarz-grünen-Sondierungen im nächsten Herbst spannend werden.

Wenn im Herbst nächsten Jahres CDU, CSU und Grüne zusammensitzen und sondieren, ob sie ein Regierungsbündnis für die folgenden vier Jahre hinbekommen, wird eine Frage nicht an erster, aber auch nicht an letzter Stelle stehen: Wer wird wenige Monate später neues Staatsoberhaupt? Die Chancen stehen so gut wie nie zuvor, dass es erstmals in der dann 73-jährigen Nachkriegsgeschichte eine Frau sein könnte, die Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier nachfolgt.

Bis zum Zusammentritt der Bundesversammlung im Februar 2022 stehen neben der Bundestagswahl auch noch sechs Landtagswahlen an. Die Zusammensetzung der Bundesversammlung kann sich also noch erheblich ändern. Sie besteht aus den Bundestagsabgeordneten und einer gleich großen Anzahl von Persönlichkeiten, die von den Landtagen entsprechend der jeweiligen Kräfteverhältnisse benannt werden. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären und auch die Landesparlamente in Baden-Württemberg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen nach den Wahlen so zusammengesetzt würden, wie es den aktuellen Umfragen entspricht, gäbe es drei Konstellationen für eine Präsidenten-Mehrheit.

Bei einem weder weiter angewachsenen noch geschrumpften Bundestag bestünde die Bundesversammlung erneut aus 1260 Mitgliedern. Im ersten und zweiten Wahlgang wären 631 Stimmen nötig. Rot-Rot-Grün käme zusammen nur auf 558 Stimmen. Aber für Schwarz-Grün würde es mit 674 Stimmen locker reichen. Auch eine neue Groko aus Union und SPD könnte mit 719 Stimmen das Staatsoberhaupt durchsetzen.

Vorsicht ist nach den Erfahrungen in Thüringen für Union und FDP geboten. Sollten sie mit einem Kandidaten spekulieren, der zwar in den ersten beiden Wahlgängen keine Mehrheit hätte, aber dann im dritten Wahlgang die meisten Stimmen bekäme, könnte die AfD für schwerwiegende Verwerfungen sorgen. Würde sie nämlich überraschend nicht hinter ihrem eigenen Kandidaten stehen, sondern - wie in Erfurt geschehen - die von Union und FDP unterstützte Persönlichkeit in geheimer Abstimmung mitwählen, gäbe es ein Potenzial von 689 Stimmen. Es wäre der präsidiale worst case – ein Präsident von Gnaden der AfD.

Also spricht viel dafür, in Absprachen im Vorfeld zu stabilen Mehrheiten jenseits der AfD zu kommen. Und da kommt die Festlegung von Union und Grüne zu mehr Frauen in Spitzenpositionen ins Spiel. Es wird tatsächlich allmählich zu einem Anachronismus, dass zwar jedes andere Verfassungsorgan bereits von einer Frau repräsentiert wurde, nicht aber das höchste Staatsamt. Annemarie Renger (SPD) wurde 1972 die erste Bundestagspräsidentin, Jutta Limbach (SPD) 1994 die erste Bundesverfassungsgerichtspräsidentin, Angela Merkel (CDU) 2005 die erste Bundeskanzlerin, Hannelore Kraft (SPD) 2010 die erste Bundesratspräsidentin. Viele finden, dass es deshalb höchste Zeit wäre, auch einmal eine Frau an die Staatsspitze zu wählen.

Hinzu kommt, dass die möglicherweise ab 2021 mitregierenden Grünen zugleich leer ausgegangen sind. Die FDP stellte 1949 in Person von Theodor Heuss gleich den ersten Präsidenten, mit Walter Scheel 1974 sogar schon ihren zweiten. Die SPD kam drei Mal zum Zug, die Union mindestens sechs Mal. Joachim Gauck war zwar Mitglied des Neuen Forums, aus dem in der DDR das Bündnis 90 wurde. Aber ins Präsidentenamt kam er als Parteiloser. Die Grünen wären zu Beginn ihrer dritten Regierungsbeteiligung im Amt also mal „dran“.

Ist es vorstellbar, dass ausgerechnet die auf eine Mindestquotierung von Frauen achtenden Grünen einen Mann vorschlagen werden? Zumal sich mit Katrin Göring-Eckardt eine bekannte und respektable Politikerin anbietet? Die 54-Jährige war acht Jahre Vizepräsidentin des Bundestages, ist seit 2013 Fraktionschefin und hat auch als Präses der EKD-Synode bis 2013 an Ausstrahlung gewonnen. Natürlich ist in der Politik gut beraten, beizeiten die Füße still zu halten, wer nicht vorzeitig aus dem Rennen fallen will, doch ist es in der Grünen-Fraktion ein offenes Geheimnis, dass „KGE“, wie Göring-Eckardt genannt wird, mit größten Ambitionen den Koalitionsverhandlungen und der Bundesversammlung entgegensieht.

Und was sagt dazu der potenzielle Koalitionspartner? „Die Frage steht für uns jetzt nicht an“, setzt die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner ihren Gedanken voran. Es komme jedenfalls auf eine „veritable Persönlichkeit“ an, und das könne „natürlich auch eine Frau sein – und wäre dann schlicht ein Stück Normalität auch im höchsten Staatsamt“, erklärt Klöckner. Das Geschlecht sei ein, aber nicht das alleinige Merkmal. Die CDU-Vizevorsitzende Silvia Breher denkt ähnlich: „Ich kann mir durchaus auch eine Frau als Bundespräsidentin vorstellen“, gibt die 47-Jährige zu Protokoll. Dem vorgeschaltet sei aber die Frage, ob der amtierende Bundespräsident für eine zweite Amtszeit zur Verfügung stehe.

In diese Richtung gehen auch die strategischen Überlegungen in einem Teil der Spitze: Wenn sich die Parteien schon vorher auf eine Wiederwahl Steinmeiers verständigten, kämen die Grünen nicht in die Versuchung, in den Koalitionsverhandlungen für das personelle Zugeständnis der Union in Sachen Präsidentschaft auf den einen oder anderen inhaltlichen Punkt zu verzichten. Quer durch die Parteien wird die Amtsführung Steinmeiers gewürdigt. Die SPD war zwar nach den Bundestagswahlen nicht glücklich, von ihm in eine neue Koalition mit der Union gedrückt worden zu sein, weil Steinmeier ohne Not und angesichts großer Mehrheiten keine Neuwahlen wollte. Aber auch aus der FDP kam bereits vor einem Jahr der Vorschlag, ihn 2022 wiederzuwählen. In der zunehmenden Polarisierung der Gesellschaft mit wachsenden extremistischen Herausforderungen habe er mit der Bewahrung der Demokratie das richtige Thema für seine Präsidentschaft gewählt. Insofern gibt es im Parlamentsviertel durchaus die Erwartung, dass Steinmeier seine Bereitschaft für eine zweite Amtszeit beizeiten durchblicken lassen werde.