„Brandanschlag auf meine Familie und mich“ : Auto von AfD-Chef Chrupalla angezündet

Gablenz In Gablenz wurde das Auto von AfD-Chef Tino Chrupalla angezündet. Der Politiker bezeichnete die mutmaßliche Brandstiftung als „Brandanschlag“ auf seine Familie und sich selbst.

Unbekannte haben am späten Sonntagabend im sächsischen Gablenz (Landkreis Görlitz) das Auto des AfD-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla angezündet. Es sei ein Totalschaden entstanden, teilte die Polizeidirektion Görlitz in der Nacht zum Montag mit. Der Fahrzeughalter habe nach dem Versuch, die Flammen zu löschen, über Atemwegsbeschwerden geklagt und sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.