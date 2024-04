Extremisten-Demo in Hamburg Die Zeit des Wegschauens ist vorbei

Schaut man sich den Auftritt dieser relativ neuen Islamisten im Internet an, wird schnell klar, dass man es mit einer anderen Kategorie radikaler Muslime als bisher zu tun hat: Sie sind jung, meist männlich, in Deutschland geboren und sozialisiert. Ob man will oder nicht: Diese neuen Islamisten sind Teil der Gesellschaft in Deutschland und fordern nun laut und aggressiv ein, auch Teil des öffentlichen Diskurses zu sein. Damit stellen sie eine besondere Gefahr dar, auf die viele noch nicht vorbereitet sind: weder in der Schule, noch im Alltag oder in den Sicherheitsbehörden.