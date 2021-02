Münchner Sicherheitskonferenz : Tauwetter über dem Atlantik

Angela Merkel und Joe Biden 2015 bei der Sicherheitskonferenz in München. Foto: dpa/Andreas Gebert

BERLIN Die Erwartungen waren groß, das Joe Biden, seit 1980 Stammgast der Münchner Sicherheitskonferenz, das Treffen auch als US-Präsident nutzen könnte. Tatsächlich hat er als erster Amtsinhaber seine Teilnahme zugesagt. Die Erwartungen an seine Grundsatzrede bei einer digitalen Spezialausgabe der Konferenz an diesem Freitag sind immens.

Er ist da, obwohl er nicht da ist. München ruft. Für Joe Biden war die Sicherheitskonferenz meist ein fest gebuchter Termin in seinem Jahreskalender, seit 1980 ist er dabei. Jetzt führt ihn seine erste Auslandsreise als US-Präsident gewissermaßen wieder an diesen vertrauten Ort, wenn auch nur virtuell – per Videoschalte. An diesem Freitag spricht Biden bei einer Spezialausgabe der Münchner Sicherheitskonferenz, die wegen Corona auf ein digitales Format von knapp drei Stunden geschrumpft ist.

Aber es wird ein echtes Gipfeltreffen. Konferenzleiter Wolfgang Ischinger freut sich, dass die erste Garde der Weltpolitik bei dieser digitalen Ausgabe der Sicherheitskonferenz dabei ist. Neben Biden wollen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premier Boris Johnson, UN-Generalsekretär António Guterres, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zuschalten lassen. Es geht um nichts weniger als um einen Neustart der transatlantischen Beziehungen, die unter einem Präsidenten Donald Trump zeitweise regelrecht eingefroren waren.

Peter Beyer, der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, erwartet von Biden „konkrete Antworten zur Zusammenarbeit mit der EU und auch mit Deutschland“. Es gehe um die Frage nach gemeinsamen Zielen, wo die USA und Europa in 15 und in 20 Jahren stehen wollten. „Ich erhoffe mir von Joe Biden ein kraftvolles Ja zur transatlantischen Freundschaft“, sagte Beyer. Zu den Zukunfts-Themen gehörten Handel, Sicherheit, Gesundheit, Klima und Digitalisierung. „Ideal wäre ein enges westliches Bündnis, das noch weit über die Zusammenarbeit der Obama-Jahre hinausgeht“, erklärte Beyer.

Zahlreiche Baustellen müssen die Alliierten nun wetterfest machen. Vier stechen aktuell hervor:

AFGHANISTAN-EINSATZ: Nach bisheriger Planung sollten alle ausländischen Truppen das Land am Hindukusch bis zum 1. Mai verlassen, so ist es jedenfalls im Doha-Abkommen verabredet, das der damalige US-Präsident Donald Trump im vergangenen Februar mit den Taliban geschlossen hatte. Auch die Bundeswehr plante schon für den Abzug ihrer derzeit rund 1100 in Afghanistan stationierten Soldaten. Aber jetzt könnte der Einsatz doch länger, neues Bundestags-Mandat inklusive. Das alte Mandat läuft Ende März aus. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen (CDU), sagte dazu unserer Redaktion: „Ich habe die Ankündigung von Präsident Trump, dass am 1. Mai alle Truppen abgezogen seien, immer für völlig verantwortungslos gehalten. Die Taliban brauchten deshalb gar nicht mehr wirklich zu verhandeln, sondern nur noch abzuwarten.“ Der Einsatz in Afghanistan wird wohl weitergehen. Röttgen: „Ich rechne mit dem Antrag der Bundesregierung, es im bisherigen Umfang noch einmal zu verlängern.“

NORDSTREAM 2: Das Gaspipelineprojekt mit Russland durch die Ostsee stößt bei den Amerikanern – US-Demokraten wie Republikanern – auf massive Gegenwehr und Ablehnung. Führende US-Politiker drohten schon mit Sanktionen gegen deutsche Firmen, die am Bau der Pipeline beteiligt sind. Auch Biden gilt nicht als Freund der Pipeline. Er sagt, Nordstream 2 sei „ein schlechtes Geschäft für Europa“ und will mit den Europäern beraten, wie es bei dem Projekt weitergehen soll. CDU-Außenpolitiker Röttgen sieht in Nordstream 2 „eine erhebliche Belastung im Verhältnis zu den USA, aber auch innerhalb Europas“. Er sagte unserer Redaktion: „Eine Lösung könnte ein Verhandlungsmoratorium für den Bau von Nordstream 2 sein. Die Pause bei den Bauarbeiten soll dafür genutzt werden, um eine internationale Vereinbarung über den Betrieb zu treffen. Diese zielt darauf ab, dass Russland die Pipeline bauen darf, sich aber international rechtsverbindlich verpflichtet, die Pipeline nicht als geopolitische Waffe gegen unsere zentral- und osteuropäischen Partner einsetzen.“

VERTEIDIGUNGSAUSGABEN: Trump wurde nicht müde, vor allem den Deutschen vorzuwerfen, viel zu wenig für die Vereidigung zu investieren. Beim Gipfel in Prag 2002 hatten sich die Nato-Staaten verpflichtet, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu investieren, 2014 in Wales bekräftigt. Lange dümpelte Deutschland bei 1,1 Prozent herum, hat sich nun mühsam der 1,6 genähert – auch wegen des Konjunktureinbruchs. Aus der US-Administration verlautet im Vorfeld der Videokonferenz, der Präsident sei nicht der Auffassung, dass Berlin genug Geld für die Verteidigung ausgebe. Und es wurde zum Erwartungsmanagement kolportiert, die Europäer sollten nicht danach fragen, was Biden für sie tun könne, sondern was Europa für seinen Erfolg tun könne. Das Erreichen der zwei Prozent hat dabei einen hohen Stellenwert.