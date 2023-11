Gericht sieht keine Voraussetzungen für beschleunigtes Verfahren Anklage nach Äußerung bei verbotener Pro-Palästinenser-Demo

Laut Generalstaatsanwaltschaft hatte der 27-jährige Münchner gemeinsam mit etwa 100 weiteren Menschen am 13. Oktober am Münchner Odeonsplatz an einer zuvor untersagten „Versammlung zur Solidarität mit dem palästinensischen Volk“ teilgenommen. Dort soll er sich dann in der Weise geäußert haben, die ihm nun die Anklage einbrachte.