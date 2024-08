Abfalltrennung und Müll-Mythen „Fehlwürfe können sogar gefährlich für Mensch und Umwelt werden“

Viele Menschen in Deutschland trennen ihren Müll, allerdings oft nicht korrekt. Immer wieder landen Abfälle in der falschen Tonne. Das sorgt für hohe Kosten bei der Sortierung und belastet auch die Umwelt. Denn für das Recycling sind die Entsorger auf eine hochwertige Trennung angewiesen. „Wer möchte, dass mehr recycelt wird, der sollte seinen Müll sortenrein trennen“, betont Uwe Feige, Vizepräsident des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), der die Interessen der kommunalen Ver- und Entsorgungswirtschaft in Deutschland vertritt.