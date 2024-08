Abfalltrennung und Müll-Mythen „Fehlwürfe können sogar gefährlich für Mensch und Umwelt werden“

Beim VKU weiß man darüber Bescheid, welche Abfälle häufig in der falschen Tonne landen. Große Probleme bereitetet den Entsorgern laut Verband, dass zahlreiche Menschen ihren Bioabfall in Plastiktüten entsorgen. Der sei dann mit Kunststoff verunreinigt und als Kompost zur Düngung nicht mehr geeignet. Auch biologisch abbaubare Tüten, die im Supermarkt angeboten werden, sollten nicht pauschal in der Biotonne entsorgt werden, so der VKU. Denn deren Zersetzungsprozess dauere meist länger als die in Kompostierungsanlagen üblichen fünf bis sieben Wochen. In vielen Kommunen sei die Entsorgung dieser Tüten in der Biotonne deshalb nicht zulässig.