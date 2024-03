Ministerpräsidenten und Kanzler Bei der Migration bleibt der Fortschritt eine Schnecke

Einräumen muss man, dass sich die Schnecke zuletzt etwas schneller bewegt hat. Bei der Integration der ukrainischen Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt tut sich was, die Grenzkontrollen haben gewirkt, die Zahl der Rückführungen ist gestiegen. Aber das alles reicht nicht. Die Bürger in ihrer großen Mehrheit wollen Ergebnisse für eine klare Begrenzung sehen, sie wollen nicht mehr hören, was möglich ist und was nicht oder was geprüft wird. Bund und Länder müssen dies endlich zum übergeordneten Maßstab ihres Vorgehens machen. Gemeinsam. Das ist der entscheidende Punkt. Ändert sich die bisherige Herangehensweise nicht, dürfte sich dies bei den wichtigen Wahlen in diesem Jahr rächen. „Dranbleiben“, sagt der Kanzler. Da hat er Recht.