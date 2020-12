Kommentar : Böses Erwachen nach dem Halbschlaf

Angela Merkel nach der MPK am Mittwochabend im Kanzleramt Foto: AP/Markus Schreiber

Berlin Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin haben den sogenannten Teil-Lockdown überraschend früh bis Anfang Januar verlängert. Doch vertrauensvoll wirkt die Corona-Politik nicht. Jedes Bundesland geht weiterhin seinen eigenen Weg. Und die Gesamtstrategie ist nur das, was man eine halbe Sache nennt.

Eigentlich wollten sie doch keine neuen Corona-Beschlüsse fassen bei dieser endlich wieder einmal „normalen“ Ministerpräsidentenkonferenz. Es gibt noch so viele andere Themen, über die die Länderregierungschefs mit der Kanzlerin sprechen müssen. Aber dann verkündeten sie schon jetzt die Verlängerung des sogenannten Teil-Lockdowns bis zum 10. Januar. Denn die Zahl der Neuinfektionen sinkt einfach nicht richtig und die der Toten steigt. Doch die Corona-Politik von Bund und Ländern hat weiterhin empfindliche Schwächen.

Nach bisherigen Erfahrungen dürfte es erneut zum Hickhack kommen, was in welchem Bundesland zu Weihnachten und Silvester erlaubt sein wird. Berlin etwa, wo die Inzidenzzahl der Neuinfektionen weit über dem als für das Gesundheitssystem tragbar geltende Maß von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegt, will auch über Weihnachten die Kontakte auf fünf Personen aus zwei Haushalten begrenzen. Länder wie Mecklenburg-Vorpommern, deren Werte besser sind, lassen dagegen Treffen mit 10 Personen zu. Familien leben aber oft verstreut, sie werden durch die Republik nach Hause fahren, womit der Gleichschritt passé ist.