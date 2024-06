Bund-Länder-Gespräche Länder fordern von Scholz effektivere Begrenzung der irregulären Migration

Die Belastungsgrenze sei bei den Bürgerinnen und Bürgern und in vielen Städten und Gemeinden längst erreicht, sagte Rhein. „Das sehen wir in den Schulen, in den Kitas und auf dem Wohnungsmarkt. Deshalb erwarten wir von Bundeskanzler Olaf Scholz klare Aussagen, wie Asylverfahren in Dritt- oder Transitstaaten außerhalb der EU stattfinden können.“ Die Bundesregierung habe Stellungnahmen von Experten eingeholt, sei aber eine eigene Positionierung dazu schuldig geblieben. „Wir erwarten bei der Konferenz eine politische Antwort auf die Frage: Will der Bundeskanzler daran arbeiten, Asylverfahren in Drittstaaten zu ermöglichen, oder nicht?“, sagte Rhein