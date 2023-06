Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler Olaf Scholz Länder verlangen 50:50-Aufteilung bei den Kosten für Geflüchtete

Der Bund hatte den Ländern bei dem Flüchtlingsgipfel am 10. Mai eine Milliarde Euro als zusätzliche Beteiligung an den Kosten der Flüchtlingsversorgung nur für dieses Jahr zugesagt. Über die Aufschlüsselung der Kosten in den kommenden Jahren sollte zunächst in einer Arbeitsgruppe beraten und erst im November entschieden werden. Kommunen und Länder hatten kritisiert, dass damit eine dauerhafte Lösung zur Finanzierung vertagt worden sei.