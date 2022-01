Übertragung bei ntv, Phoenix, rbb24 : So sehen Sie das Pressestatement zur MPK im Livestream

So sehen Sie das Pressestatement zur MPK im Livestream

Die Ministerpräsidenten der Bundesländer sitzen bei der vergangenen Konferenz im Oktober in Königswinter zusammen. Foto: dpa/Oliver Berg

Berlin Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder kommen am Montag zusammen, um unter anderem über die Corona-Lage zu beraten. Wo Sie die anschließende Pressekonferenz verfolgen können.

Es ist wieder soweit: Die Ministerpräsidentenkonferenz tagt am Montag, 24. Januar um 14 Uhr. Das drängendste Thema ist – wie schon bei den letzten Zusammenkünften – die Pandemie-Lage. Die Corona-Zahlen steigen immer weiter, die Inzidenz in Deutschland liegt am Montag bei 840,4.