Ministerpräsidentenkonferenz Bund und Länder einigen sich auf Deutschlandticket

Kritik am Treffen gab es von der Opposition: Der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, kritisiert das Vorgehen in der Corona- und Gesundheitspolitik scharf. Bartsch sagte unserer Redaktion: „Die Corona-Politik ist zu einem Kuriositätenkabinett des Föderalismus verkommen. Dieser Flickenteppich ist niemandem erklärbar.“ In den Fokus der MPK hätten zudem „die unhaltbaren Zustände in Kinderkliniken gehört“. Bartsch forderte Bund und Länder zu einer „konzertierten Aktion für mehr Fachpersonal, mehr Betten und Qualität“ auf. „Dass viele Bundesländer Kapazitäten abgebaut haben, muss umgehend korrigiert werden“, ergänzte der Fraktionschef.