„Dieser Beschluss hat wirklich Substanz“ Bund und Länder beschließen Paket zu umfassender Planungsbeschleunigung

Bei ihrem Spitzentreffen im Berliner Kanzleramt haben Bund und Länder ein umfassendes Paket zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung beschlossen. Die Einigung sehe „grundlegende Änderungen“ vor, um Vorhaben etwa in den Bereichen Bau, Energie und Verkehr zu beschleunigen, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montagabend bei einem Treffen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Die geplante Entbürokratisierung sei „in diesen Dimensionen“ eine Premiere in Deutschland, sagte der Kanzler.