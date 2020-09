Kostenpflichtiger Inhalt: Moria-Flüchtlinge in Not : Zumindest die Städte zeigen Haltung in der Flüchtlingsfrage

Eine Frau und Kinder wurden auf der Insel Lesbos mit Tränengas attackiert. Foto: AFP/ANGELOS TZORTZINIS

Meinung Zahlreiche Städte wollen Flüchtlinge aus Moria aufnehmen. Selbst vor der Kommunalwahl am Sonntag in NRW scheuen sich einige OB-Kandidaten nicht, das sensible Flüchtlingsthema aufzugreifen. Das ist mutig, verdient Respekt und manche Bundesminister könnten davon lernen.