Notsituation auf Lesbos : Merkel offen für Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus Moria

Migranten rufen bei einem Protest Parolen und halten ein Schild mit der Aufschrift "EU, save us, please" auf der nordöstlichen Seite der Insel Lesbos. Foto: dpa/Petros Giannakouris

Berlin Die Bundesregierung hat die Bereitschaft zur Aufnahme weiterer Flüchtlinge von der griechischen Insel Lesbos signalisiert. Nach dem Brand im Flüchtlingscamp Moria sei eine „einmalige Notsituation“ entstanden, sagte der Sprecher von Angela Merkel am Montag.

„Wenn es neben den bisher verkündeten Maßnahmen zu der ersten Aufnahme von Menschen in der Bundesrepublik aus Moria weiterer Anstrengungen bedürfen sollte, um unsere griechischen Partner zu entlasten, dann ist die CDU der Auffassung, dass Deutschland diese einmalige Kraftanstrengung unternehmen sollte“, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nach einer Sitzung des Parteipräsidiums am Montag in Berlin. Dies müsse in Absprache mit weiteren europäischen Staaten geschehen, ergänzte er.