„Spiegel“ meldet : Möglicher Putschversuch in der SPD - Schulz soll Pläne für Fraktionsspitze haben

Berlin Einem Medienbericht zufolge plant Martin Schulz die Rückkehr an die Spitze der SPD-Fraktion, falls Andrea Nahles bereit ist, diese abzugeben. Nahles soll den ehemaligen Parteivorsitzenden schon konfrontiert haben.

Kurz vor den Wahlen am Sonntag herrscht einem Medienbericht zufolge in der SPD Alarmstimmung. Wie der „Spiegel" am Freitag unter Berufung auf übereinstimmende Angaben aus Parteikreisen berichtet , soll Parteichefin Andrea Nahles bei einem vertraulichen Treffen ihren Vorgänger Martin Schulz wegen eines möglichen Putschversuchs zur Rede gestellt haben. Demnach konfrontierte die SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Schulz bei einem Vieraugengespräch Ende vergangener Woche.

Regulär muss sich Nahles Ende September in der Fraktion zur Wiederwahl stellen. Allerdings wird in der Partei gemutmaßt, dass sich im Fall herber Niederlagen bei den Wahlen zum Europaparlament und zur Bürgerschaft in Bremen die Führungsfrage schneller stellen könnte. Seit Wochen kursieren neben Schulz die Namen mehrerer möglicher Nachfolger an der Fraktionsspitze, darunter Arbeitsminister Hubertus Heil, Generalsekretär Lars Klingbeil und der nordrhein-westfälische Abgeordnete Achim Post.