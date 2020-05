Diskussion um Parteiausschluss : Brandenburgs AfD-Landeschef Kalbitz erhält Schützenhilfe

Andreas Kalbitz, Landesvorsitzender der AfD in Brandenburg, nimmt am Wahlkampfabschluss der AfD in Brandenburg teil. Archivfoto. Foto: dpa/Patrick Pleul

Berlin Mehrere AfD-Funktionäre aus Ostdeutschland haben sich vor den Brandenburger Landeschef Andreas Kalbitz gestellt, dem wegen seiner Vergangenheit und Kontakten im rechtsextremenen Spektrum ein Parteiausschluss droht.

„Andreas Kalbitz ist einer unserer erfolgreichsten Wahlkämpfer“, sagte der sächsische Bundestagsabgeordnete Siegbert Droese am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb wäre es falsch, auf ihn zu verzichten. Angesichts der Corona-Pandemie sei es bedauerlich, „dass wir uns in dieser schwierigen Phase so stark mit uns selbst beschäftigen.“

Der Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, Oliver Kirchner, schrieb bei Facebook: „Wer ernsthaft in Erwägung zieht, Andreas Kalbitz aus der Partei zu entfernen, entfernt dieser Partei das Rückgrat und den Schneid, den diese Partei so dringend nötig hat.“ Der AfD-Bundesvorstand wollte an diesem Freitag beraten, ob Kalbitz in der Partei bleiben darf. Er wird mit Thüringens AfD-Chef Björn Höcke zur Führung des bisherigen sogenannten Flügels gezählt, den der Verfassungsschutz als rechtsextrem einstuft.