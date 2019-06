Medienbericht : Mordverdächtiger im Fall Lübcke stand noch im März in Kontakt mit Neonazis

Köln Der Mordverdächtige im Fall Walter Lübcke hat noch im März Kontakt mit der rechtsextremen Szene gehabt. Das berichtet das ARD-Magazin „Monitor“ und nimmt Bezug auf Fotos von der Zusammenkunft.

Stephan E. habe damals an einem konspirativen Treffen von Mitgliedern neonazistischer Organisationen teilgenommen, berichtete das ARD-Magazin "Monitor" am Freitag unter Verweis auf Fotos von der Zusammenkunft. Anfang der Woche hatte Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang noch erklärt, E. sei seit zehn Jahren "unauffällig" gewesen.

Nach den Erkenntnissen von "Monitor" nahm E. am 23. März an einer "konspirativen" rechten Veranstaltung im sächsischen Mücka teil. Dort sei er zusammen mit Mitgliedern der neonazistischen Organisationen Combat 18 und Vereinigung Brigade 8 fotografiert worden. "Monitor" wertete die Bilder nach eigenen Angaben in Zusammenarbeit mit einem Gutachter aus, der diese als authentisch eingestuft habe. Combat 18 wurde als bewaffneter Arm des Neonazi-Netzwerks Blood and Honour gebildet, das wiederum als zentrale Unterstützergruppe der Terrorvereinigung NSU gilt.