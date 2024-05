Sicherheit in Mobilfunknetzen Bundesregierung ringt um Umgang mit Huawei-Komponenten im 5G-Netz

Im monatelangen Streit über den Umgang mit chinesischen Komponenten in den 5G-Mobilfunknetzen deutet sich eine mögliche Kompromisslinie in der Ampel-Koalition an. Im Kern geht es um die bislang noch ungeklärten Fragen, wie und in welchem Zeitrahmen die IT-Komponenten der Hersteller Huawei und ZTE aus dem Netz ausgebaut werden müssen. Dazu fand am Donnerstag ein Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Innenministerin Nancy Faeser (SPD), Verkehrsminister Volker Wissing (FDP), Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) statt. Das „Handelsblatt“ hatte zuerst über die laufenden Beratungen berichtet. Demnach könnte noch vor der parlamentarischen Sommerpause, die Anfang Juli beginnt, eine Lösung gefunden werden.