Neuer Beirat : SPD lässt Mitglieder bei Wahlprogramm mitentscheiden

Berlin Die SPD-Spitze lässt sich künftig von einem besonderen Gremium beraten: Von ausgelosten Mitgliedern, die das Denken an der Basis unmittelbar einbringen sollen. An diesem Montag geht es los.

Die SPD-Bundesspitze will Parteimitglieder stärker in die Vorstandsarbeit einbinden. Dafür werden die Parteigremien an diesem Montag einen sogenannten Mitgliederbeirat einberufen, der auch maßgeblich Einfluss auf das Programm für die nächste Bundestagswahl nehmen soll. „20 zufällig geloste Mitglieder, zehn weiblich, zehn männlich, gerecht verteilt nach Regionen, beraten für ein Jahr die Parteiführung“, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil unserer Redaktion. „Sie werden auch bei der Erstellung des Regierungsprogramms mitdiskutieren und uns direkte Rückmeldung von der Basis geben.“ Das sei eine ganz neue Sichtweise für die Parteispitze, so Klingbeil.