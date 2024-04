„Geheimdienstliche Agententätigkeit“ Mitarbeiter von AfD-Politiker Krah offenbar wegen Spionage festgenommen

Das ARD-Hauptstadtstudio und die Sender RBB und SWR berichteten am Dienstag, dass die Polizei einen Mann in Dresden wegen Spionageverdachts für China festgenommen hat. Es handele sich um einen Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah. Er soll demnach die chinesische Oppositionsbewegung ausspioniert und außerdem Informationen aus dem Europaparlament an China weitergegeben haben.