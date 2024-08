Mitarbeiter kritisieren Deutsche Bahn „Nicht an einem einzigen Tag läuft hier irgendwas“

„Das, was wir hier abliefern, ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten“, schrieb laut „SZ“ etwa ein Zugbegleiter. „Nicht an einem einzigen Tag läuft hier irgendwas.“ Er habe in der Bordgastronomie auf seiner Fahrt im Fernverkehr keine Kühlung, keine Tiefkühlung und keinerlei Ware gehabt - ein „Trauerspiel“, führte der Zugbegleiter aus. Die Besetzung sei zudem zu dünn, letztlich würden so auch „die letzten verbliebenen Mitarbeiter“ vergrault.