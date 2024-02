Schärfster Kremlkritiker ist tot Nawalny war mit Humor und Charisma Putins gefährlichster Gegner

Selbst nachdem er diesen Winter wochenlang für seine Familie nicht auffindbar im russischen Gefängnissystem verschwunden war, gab er sich nicht geschlagen. Laut unabhängigen russischen Medien soll Nawalny noch am Donnerstag, also einen Tag vor seinem Tod, während eines Gerichtstermins den Umständen entsprechend „gesund und munter“ gewirkt haben. In sozialen Medien wurde der Clip verbreitet, wonach er per Videoschalte in den Gerichtssaal zugeschaltet war.