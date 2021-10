Sondierungen zur Ampel-Koalition : So soll das Grundgesetz ausgetrickst werden

Eine Ampel vor der Kuppel des Reichstagsgebäudes leuchtet in einer Langzeitbelichtung in allen drei Phasen.Ein Symbol für die wahrscheinlich künftige Ampel-Koalition. Foto: dpa/Christoph Soeder

Meinung Berlin Die Schuldenbremse gilt als Kern der deutschen Finanzpolitik. Jetzt stört sie auf einmal. Mit waghalsigen Manövern will sich die neue Ampel-Koalition an der Verfassung vorbeimogeln.

Zu den wichtigsten Errungenschaften einer demokratischen Haushaltspolitik zählt die Transparenz bei Staatsausgaben und Einnahmen. Nur wenn die Bürgerinnen und Bürger wissen, in welche Projekte ihre gewählten Vertreter die Steuergelder stecken, können sie auch über Erfolg und Misserfolg einer Regierung entscheiden. Mit Bedacht wurde dieser Grundsatz vor einigen Jahren ergänzt. Bund und Länder dürfen nur in kleinem Rahmen und in Ausnahmesituationen Schulden machen. Die so entstandene Schuldenbremse im Grundgesetz ist das Herz der deutschen Finanzpolitik.