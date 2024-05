NRW-Ministerpräsident beim CDU-Parteitag Mission Geschlossenheit: Wüst ruft zur Wahl von Friedrich Merz auf

Die Zeichen stehen in der CDU derzeit auf Entspannung. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst rief in seiner Rede beim CDU-Bundesparteitag dazu auf, Friedrich Merz bei seiner Wiederwahl zum Parteivorsitzenden zu einem guten Ergebnis zu verhelfen. „Lasst uns gemeinsam Friedrich Merz den Rücken stärken. Lasst uns ein Signal der Geschlossenheit senden“, sagte der Christdemokrat am Montag in Berlin. „Einig und geschlossen sind wir stark. Und eine starke CDU ist gut für Deutschland und gut für Europa.“