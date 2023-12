UN-Friedensmission beendet Letzte Bundeswehr-Soldaten haben Mali verlassen

Das Feldlager wurde am Dienstag vor dem Abflug an Mali übergeben. Es war in den vergangenen Jahren Zentrum des deutschen Beitrags zu den UN-Truppen. Zu Wochenbeginn waren noch wenige deutsche Soldaten im bisherigen Führungsstab der Minusma in der Hauptstadt Bamako. Dort hatte die UN-Friedensmission am Montag schon eine formale Abschlusszeremonie abgehalten. UN-Angaben zufolge waren Blauhelme aus 53 Staaten an der Mission beteiligt.