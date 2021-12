Erster Gipfel mit neuem Bundeskanzler : Bund und Länder planen vorerst keine neuen Einschränkungen

Berlin Die Regierungsspitzen der Länder haben mit dem Bund über weitere Corona-Maßnahmen beraten. Besonders strittig waren die Pläne für eine einrichtungsbezogene und eine allgemeine Impfpflicht. Auch die Radikalisierung im Netz kam zur Sprache – mit ersten Aufträgen an die neue Ampelkoalition.

Olaf Scholz’ (SPD) erster Bund-Länder-Gipfel als Bundeskanzler dauerte länger als geplant. Zwar wurde aus der Schalte mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten keine Nachtsitzung, wie es sie in der Corona-Pandemie bereits mehrfach gegeben hatte. Doch dass es nun eine Ampelkoalition aus SPD , Grünen und FDP im Bund gibt und die Union in vielen Ländern regiert, sorgte am Donnerstagabend eben nicht für mehr Harmonie zwischen den Beteiligten. Im Gegenteil.

Darüber beriet auch die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mit ihrem EU-Amtskollegen am Donnerstag in Brüssel. Am Rande des Treffen s drang Faeser auf die Einhaltung „rechtlicher Standards“ an der EU-Außengrenze zu Belarus. „Deswegen wäre ein Einsatz von Frontex dort gut. Und was ebenso wichtig für mich ist, ist, dass auch die Hilfsorganisationen jederzeit Zugang zu den Menschen bekommen“, sagte Faeser. Lukaschenkos Vorgehen nannte sie „wirklich skandalös und menschenverachtend“. Er nutzte die Notlagen der Menschen aus, um Politik nach Innen zu machen. „Für uns ist es entscheidend, dass es da auch eine Zusammenarbeit innerhalb der EU gibt“, so die Innenministerin. Unmittelbar nach ihrer Rückkehr aus Brüssel nahm sie in Berlin auch an den Bund-Länder-Beratungen teil.