Bund und Länder verschärfen Corona-Kurs : Die Politik reagiert endlich

Nach dem Treffen mit den Ministerpräsidenten: Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Vizekanzler Olaf Scholz und NRW-Regierungschef Hendrik Wüst. Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Berlin Noch am Morgen schienen die neue rot-grün-gelbe Mehrheit im Bundestag und der unionsgeführte Abwehrblock im Bundesrat in die Corona-Falle zu tappen. Doch die Ministerpräsidentenkonferenz fand am Abend einen gemeinsamen Korridor. Für viele Menschen zu spät, doch es ist eine Hoffnung.