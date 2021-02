Peter Altmeier war der zweite Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz: Er regierte von 1947 bis 1969 und war damit 22 Jahre lang an der Spitze des Landes – solange wie bisher kein anderer Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes. Der CDU-Politiker wurde am 12. August 1899 in Saarbrücken geboren und starb am 28. August 1977 in Koblenz.