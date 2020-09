Ministerpräsident von Baden-Württemberg : Kretschmann will Sommertour nach Autounfall fortsetzen

Möckmühl/Stuttgart Wegen eines Autounfalls stand zeitweise die Sommertour des Regierungschefs Winfried Kretschmann infrage. Nun möchte er diese doch forsetzen. Bei dem Unfall wurde ein einjähriges Mädchen schwer verletzt. Kretschmann selbst blieb unverletzt.

Nach einem schweren Unfall im Autokorso von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will der Regierungschef seine unterbrochene Sommertour am Mittwoch zunächst wie geplant fortsetzen. Das sei der derzeitige Stand, teilte ein Regierungssprecher mit. Kretschmann hatte mehrere Termine der Tour am Dienstag zunächst abgesagt, weil nach dem Unfall seines Dienstwagens bei einem Folgecrash an der selben Stelle drei Menschen verletzt worden waren. Einer von ihnen, ein einjähriges Mädchen, schwebt nach Polizeiangaben noch in Lebensgefahr.