Kretschmann lobt Merkel : „Sie wird uns fehlen“

Stuttgart Der baden-württembergische Ministerpräsident lobte ihre unprätentiöse Art und verglich die Kanzlerin mit Konrad Adenauer, aber auch mit Jürgen Klopp. Er sprach von einer Ära, die die Bundeskanzlerin geprägt habe.

Baden-Württembergs grüner Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) hat in einer Bilanz über die Kanzlerschaft von Angela Merkel ein Loblied auf die CDU-Politikerin angestimmt. „Wir werden über die Jahre von 2005 bis 2021 einmal als Ära Merkel reden – ähnlich wie bei den Kanzlerschaften von Konrad Adenauer und Helmut Kohl“, schreibt der Ministerpräsident in der „Zeit“-Beilage „Christ & Welt“. „Kanzlerin Angela Merkel wird uns fehlen. Davon bin ich überzeugt.“ Er werde ihre „unprätentiöse Art“ vermissen, „mit der sie sich jedem Bohei um ihr Amt entzog. Bei ihr geriet fast schon das Anticharismatische zum Charisma“. Kretschmann verwies auf Jürgen Klopp, den Trainer des englischen Fußballclubs FC Liverpool: „Der Satz: "I’m the normal one", den der sehr außergewöhnliche Stuttgarter Jürgen Klopp einmal sagte, könnte von ihr stammen.“