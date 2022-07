Während Regierungskrise : Draghi für Gasgespräche in Algerien

Draghi für Gasgespräche in Algerien

Mario Draghi ist auf dem Weg in die algerische Hauptstadt Algier. Ziel ist der Ausbau der Gaslieferungen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Algier Inmitten der Regierungskrise in Italien besucht Ministerpräsident Draghi am (heutigen) Montag die algerische Hauptstadt. Ziel war der Ausbau der Gaslieferungen nach Italien im Streben nach größerer Unabhängigkeit von russischem Gas.

Die Bedeutung des Besuchs wurde von der Zusammensetzung der Delegation unterstrichen, der der italienische Außenminister Luigi Di Maio, Innenministerin Luciana Lamorgese, Justizministerin Marta Cartabia und Umweltminister Roberto Cingolani angehörten. Sie wollten in Algier Gespräche führen, Präsident Abdelmadjid Tebboune treffen und Vereinbarungen unterzeichnen.

Algerien soll in Italien Russland als größten Gaslieferanten ablösen. Im April war während einer Reise Draghis in das noradrikanische Land eine wichtige Übereinkunft zwischen dem algerischen Energiegiganten Sonatrach und dem teilstaatlichen italienischen Energieversorger ENI erzielt worden, die Gaslieferungen auszubauen. Die EU-Staaten mühen sich in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine darum, von russischer Energie loszukommen.