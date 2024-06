Bettina Stark-Watzinger im Bundestag „Ich setze eine andere Meinung entgegen“

Die Ministerin ist in den vergangenen Wochen massiv in die Kritik geraten. Es ging um den Umgang ihres Ministeriums mit einem offenen Brief zu propalästinensischen Protesten. Der Hintergrund: Im Mai wurde an der Freien Universität (FU) Berlin ein Protestcamp geräumt. Daraufhin unterzeichneten mehr als 100 Professoren und Dozenten verschiedener Hochschulen einen offenen Brief, in dem sie den Polizeieinsatz kritisierten und auf die Grundrechte der Betroffenen verwiesen. In dem Statement hieß es: „Als Lehrende der Berliner Hochschulen verpflichtet uns unser Selbstverständnis dazu, unsere Studierenden auf Augenhöhe zu begleiten, aber auch zu schützen und sie in keinem Fall Polizeigewalt auszuliefern.“