Reaktion auf Offenen Brief von 100 Dozenten Ministerin Stark-Watzinger hat eine Grenze überschritten

Was ist passiert? An der Freien Universität (FU) Berlin wurde vor einigen Wochen ein Protestcamp propalästinensischer Studenten geräumt. Daraufhin unterzeichneten mehr als 100 Dozenten verschiedener Hochschulen der Stadt einen Offenen Brief, in dem sie den Polizeieinsatz kritisierten und auf die Grundrechte der Betroffenen verwiesen. Gegen dieses Schreiben wandte sich auch Forschungsministerin Stark-Watzinger. Sie warf den Dozenten vor, Uni-Besetzer zu Opfern zu machen und Gewalt zu verharmlosen.