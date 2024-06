Gesetzentwurf vom Bundeskabinett beschlossen Wie Kinder besser vor sexueller Gewalt geschützt werden sollen

Das muss sich zeigen. Die Berichtspflicht der Missbrauchsbeauftragten an Bundestag und Bundesrat soll dafür sorgen, dass das Thema auf der politischen Agenda bleibt. Unter anderem sollen regelmäßige Dunkelfeldstudien in Auftrag gegeben werden, um Auskunft über das tatsächliche Ausmaß sexueller Gewalt gegen Kinder zu bekommen. Ein anderer Fokus liegt auf jenen Menschen, die als Kinder Opfer sexueller Gewalt waren und jetzt nachforschen wollen. Sie sollen Informationen einfordern können, um nachzuvollziehen, ob und was Lehrer, Erzieher oder Sozialarbeiter womöglich mitbekommen haben.