Regierungsbefragung im Bundestag Lisa Paus und Hubertus Heil wehren sich gegen soziale Einschnitte

Bei der Regierungsbefragung im Bundestag stehen große Sozialvorhaben der Ampelkoalition im Mittelpunkt. Und weil Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gerade in einem Interview einen Mindestlohn von 15 Euro in der Stunde gefordert hat, muss Heil auch dazu Rede und Antwort stehen. Er stellt sich mit deutlichen Worten hinter diese jüngste Intervention des Kanzlers. Es sei richtig, dass Scholz die Mindestlohnkommission aufgefordert habe, bei ihrer nächsten Entscheidung in der ersten Hälfte 2025 eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns vorzusehen. „Ganz klar ist, dass das noch in dieser Legislaturperiode ein Thema ist“, sagt Heil. Wie Scholz kritisiert auch der Minister die letzte Entscheidung der Kommission, die nur zu geringen Anstiegen geführt hatte.