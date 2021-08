Nur jeder Fünfte ist rentenversichert : 1,2 Millionen Mini-Jobbern droht Altersarmut

Putzfrauen sind häufig in Mini-Jobs beschäftigt. Foto: Bretz Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Exklusiv Berlin Nur jeder fünfte Mini-Jobber in Deutschland zahlt Beiträge in die Rentenkasse ein und erwirbt so Ansprüche auf eine spätere gesetzliche Rente. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Das muss Konsequenzen haben, fordert nicht nur die Linke.